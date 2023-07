Remi pyetet për telefonët satelitorë të UÇK-së, ai përmend zyrën e Demaçit

Ka vazhduar seanca në Dhomat e Specializuara të Gjykatës në Hagë.

Dëshmia ka vazhduar me komandant “Remin”, Rrustem Mustafën, shkruan lajmi.net.

Prokurorja ka parashtruar pyetje sot ndaj “Remit” duke u interesuar për telefonat satelitorë të UÇK-së.

“Remi” ka treguar se disa nga këta telefonë i kanë marrë nga zyra e Adem Demaçit. Ai rrëfen se si ka qenë e vështirë lidhja mes zonave të ndryshme përmes këtyre telefonëve për shkak se ndërhyrja në to ka qenë e lehtë.

Ai shtoi se nuk ka komunikuar me këta telefonë me anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së.

“Unë kam pasë kontakte me Shtabin e Përgjithshëm. Sa herë që kam mundur me i marrë në telefon. Por, të rregullta nuk kisha mujt me thanë”, rrëfeu Remi në gjykatë.

Më pas, prokurorja lexoi deklaratat e mëhershme të “Remit” kur ai ishte intervistuar jashtë seancës. /Lajmi.net/