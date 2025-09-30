“Remi” me metaforë interesante: Rrugët e partneritetit me miq i hapi Hashim Thaçi

Ish-komandanti i UÇK-së për Zonën Operative të Llapit, Rrustem Mustafa- Remi ka komentuar deklaratën e Departamentit të Shtetit ,e  cila demanton kryeministrin në detyrë Albin Kurti për arsyet e pezullimit të dialogut strategjik. Remi bëri me dije  se në situata të tilla udhëheqësit duhet të krijojnë rrugë të reja të bashkëpunimit. Përmes një postimi në…

30/09/2025 10:29

Ish-komandanti i UÇK-së për Zonën Operative të Llapit, Rrustem Mustafa- Remi ka komentuar deklaratën e Departamentit të Shtetit ,e  cila demanton kryeministrin në detyrë Albin Kurti për arsyet e pezullimit të dialogut strategjik.

Remi bëri me dije  se në situata të tilla udhëheqësit duhet të krijojnë rrugë të reja të bashkëpunimit.

Përmes një postimi në Faceook, Remi në mënyrë metaforike tregon se si hapen rrugët nga liderët.

Ai ka treguar se rrugët e partneritetit që krijuan shtetin e Kosovës u hapen me guximin e udhëheqësit Hashim Thaçit.

“Departamenti i Shtetit demanton Kurtin për Dialogun Strategjik: Të pasakta deklarimet e tij, vendimi për pezullim bazohet në veprimet e qeverisë.” Rrugët nuk hapen vetë. Ndjekësit duhet ta dinë se sa e vështirë është dhe sa guxim kërkon nga udhëheqësi krijimi i një rruge të re. Duhet guxim t’i çelësh aty ku duket se nuk ka dalje. Kur ato bëhen të lehta për t’u kaluar, shumëkush harron kush i hapi. Por sa herë që bëhen sërish të vështira, të gjithë kërkojnë udhëheqësin. Rrugët e partneritetit që krijuan shtetin tonë nuk lindën rastësisht, ato u hapën me UÇK-në dhe me guximin e udhëheqësit Hashim Thaçit, që dinte nga t’ia fillonte”, ka shkruar Mustafa./Lajmi.net/

