Relaks pas shtrenjtimit – Nushi i PSD-së publikon foton e Kurtit dhe Konjufcës me Martin Berishajn Zyrtari i PSD-së, Nol Nushi, ka ironizuar me rritjen e çmimit të rrymës. Ai ka publikuar një fotografi të Martin Berishajt me Kurtin e Konjufcën. “Ni relaks mas shtrenjtimit” ka shkruar Nushi. Ni relaks mas shtrejtimit! pic.twitter.com/WwY0vTRR5D — Nol Nushi (@nolnushi) April 11, 2025