REL nxjerr gënjeshtrat e Vuçiqit gjatë fjalimit të tij në OKB

Shefi i Shtabit të MPB-së së Serbisë, Sreten Lukiq, është dënuar me 20 vjet burg për shpërngulje të detyruar, dëbime, vrasje dhe përndjekje të popullatës shqiptare nga Kosova.

Së bashku me Lukiqin, ish-zëvendëskryeministri i Republikës Federale të Jugosllavisë (RFJ) Nikola Shainoviq u dënua në vitin 2014 me 18 vjet burg, ndërsa ish-komandanti i Armatës së Tretë të Ushtrisë Jugosllave, Nebojsha Pavkoviq, u dënua me 22 vite burg.

Komandanti i Korpusit të Prishtinës gjatë kohës së luftës, Vladimir Lazareviq, u dënua nga Tribunali me 14 vjet burg për ndihmë dhe nxitje të krimeve në Kosovë, kurse shefi i Shtabit të Përgjithshëm Ushtrisë Jugosllav Dragoljub Ojdaniq u dënua me 15 vjet burg.

Ish-ndihmës ministri i Policisë dhe shefi i Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Vlastimir Gjorgjeviq, është dënuar me 18 vjet burg për krime lufte, përfshirë edhe transferimin e kufomave të shqiptarëve të vrarë të Kosovës në varreza masive.

I akuzuar për krime lufte ishte edhe Slobodan Milosheviq, presidenti i RF të Jugosllavisë.

Ai vdiq në paraburgim në Scheveningen në vitin 2006, përpara se të shqiptohej vendimi përfundimtar ndaj tij.