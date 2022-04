Rekordi impresionues i Guardiolas ndaj Real Madrid – diçka për t’i rritur shpresat e Man City

Pep Guardiola do të ketë sonte përballë një nga rivalët e tij më të vjetër, Real Madridin.

Ish-trajneri i Barcelonës ka një rekord impresionues ndaj ‘Mbretërve’ dhe synon ta përmirësojë edhe sonte.

Guardiola duket ta ketë kundërshtar të preferuar Realin. Statistikat e Pep ndaj ‘Los Blancos’, lajmi.net jua përcjell më poshtë, duke filluar nga koha kur ai ishte trajner i Barcelonës.

Meqë e nisi karrierën e tij te Barcelona në verën e vitit 2008, nuk do të merrte shumë kohë që Guardiola të vihej përballë Real Madrid. Takimi i parë me ‘Los Blancos’ erdhi më 12 dhjetor 2008, dhe shënoi një fitore 2:0 për ‘Blaugranat’. Kurse, përballja e dytë mbetet në histori, me fitoren 2:6 të Barcelonës, në maj të 2009.

Pep mori pikë maksimale në pesë ndeshjet e para në La Liga ndaj Realit, dhe pësoi humbje ndaj tyre në vetëm dy raste nga 15 përballjet si trajner i Barcës.

Dy humbje të tjera ndaj Realit, Guardiola i regjistroi si trajner i Bayernit, në gjysmëfinalet e 2013/14 në CHampions League.

Që kur kaloi në Premier League në vitin 2016, katalani është përballur me Realin vetëm një herë – kur siguroi një fitore me rezultat të përgjithshëm 4:2 në 1/16, në vitin 2020.

Në përgjithësi, Guardiola regjistron një rekord impresionues me 11 fitore, katër barazime dhe katër humbje, nga 19 ndeshje kundër Real Madridit.

Pep Guardiola mund të bëhet trajneri i parë që eliminon Real Madridin tri herë nga Champions League, nëse skuadra e Manchester City arrin sukses në gjysmëfinalen që nis sonte në ‘Etihad’.

Manchester City dhe Real Madrid përballen me fillim nga ora 21:00. /Lajmi.net/