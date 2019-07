Rekordi i pabesueshëm i Alisson, ‘mur’ i pathyeshëm i Brazilit dhe Liverpoolit

Një nga protagonistët e ekipit është portieri Alisson, i cili ende nuk ka pranuar asnjë gol.

Përveç nëse Kili ose Peru e ‘poshtërojnë’ atë, ylli i Liverpool do ta marrë ‘Dorëzen e Artë’ për portierin më të mirë të turneut, përcjell lajmi.net.

Por jo vetëm në Amerikën e Jugut 26-vjeçari arrin të shkëlqejë. Këtë sezon ai mbajti 27 porta të paprekura për Liverpool në të gjitha garat, duke pranuar vetëm 34 gola.

Për më tepër, Alisson nuk ka pranuar një gol në nëntë ndeshjet e fundit. Lojtari i fundit që ka shënuar kundër tij ishte Salomon Rondon në raundin e parafundit të Premierligës.

Alisson është duke e mbajtur këtë rekord të pabesueshëm gati dy muaj, duke filluar më 7 maj kundër Barcelonës, duke vazhduar me finalen e Ligës së Kampionëve kundër Tottenhamit dhe duke ndërtuar këto suksese edhe në Kupën e Amerikës, të cilën ai do të dëshironte të përfundonte me një triumf për vendin e tij. /Lajmi.net/