Rekordi i jashtëzakonshëm i Gnabryt me Gjermaninë

Edhe pse Gjermania ishte në disavanazh pas pjesës së parë, ata u rikthyen në pjesën e dytë me dy gola për të përmbysur rezultatin dhe fituar ndeshjen.

Serge Gnabry (52′) dhe Thomas Muller (81′) ishin realizotërt e Gjermanisë në këtë ballafaqim.

Gnabry mund të quhet një “makineri” e Kombëtares së Gjermanisë, pas ka një rekord të pabesueshëm me ‘panzerët’.

Me golin e sotëm të realizuar, Gnabry tani ka arritur golin e tij të 20-të në vetëm 30 paraqitje me Gjermaninë, duke i shtuar edhe gjashtë asistime të tjera, për ta bërë një rekord vërtet të jashtëzakonshëm me pjesëmarrje të 26 golave në total në 30 paraqitje.

🇩🇪 Serge Gnabry has been involved in 26 goals in 30 games for Germany 🔥 ⚽️ 20

Thomas Muller në anën tjetër regjistroi golin e tij të 40-të me Gjermaninë, duke u bërë gjermani i nëntë gjerman që e prek këtë shifër.

Rekordin për më së shumti gola të realizuara për Kombëtaren e Gjermanisë, e mban Miroslav Klose me 71 gola të shënuara mes 2001-2014. /Lajmi.net