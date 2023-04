Rekord tifozësh në ‘Wembley’, Anglia në histori / Fiton trofeun ‘Finalissima’

Kombëtarja e Anglisë në konkurrencën e femrave ka shënuar fitore historike në finalen e madhe të ‘Finalissima’.

"Tre Luaneshat" mposhtën Kombëtaren e Brazilit duke fituar finalen e parë historike

Në pjesën e parë, Anglia kaloi në epërsi 1 me 0 me golin e shënuar nga Toone. Në fund të ndeshjes, mysafirët barazuan rezultatin në 1 me 1 duke çuar ndeshjen direkt në penallti. Golin e barazimit e shënoi Andressa.

Në penallti, Anglia doli të jetë më saktë duke fituar ndeshjen me rezultatin 4 me 2. Futbollistet që gabuan te Brazili ishin: Tamires dhe Rafaella Souza.

Kujtojmë që në Wembley të pranishëm ishin rreth 83 mijë tifozë, një rekord i ri në futbollin e femrave.