Rekord i ri te futbolli i femrave në Angli Përballja Arsenal – Tottenham ka sjellë një rekord të ri në futbollin e femrave. Arsenali u përball me Tottenhamin në konkurrencën e femrave në futboll, ndërsa është regjistruar rekord i ri me tifozë në stadium. Në takimin që Arsenali e fitoi të shtunën me rezultatin 4:0, të pranishëm ishin 47.367 shikues. Rekordin e mëparshëm e…