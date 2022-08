Reklamimi i targave KS nga Petkoviqi, reagojnë nga Presidenca

Vela, me anë të një postimi në ‘Twitter’, ka thënë se Petkoviq po shpërndan lajme të rreme për dokumentet për hyrje-dalje, teksa ka shtuar se shumica e serbëve posedojnë targa kosovare, shkruan lajmi.net.

“Petkoviq po shpërndan dezinformata për targat e Kosovës dhe dokumentin e hyrje/daljes. Humbën kohë 7 muaj negociata për këtë çështje. Njoftoi se Vuçiq do të takohet me përfaqësues të strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë, të cilat duhej të ishin shpërbërë sipas marrëveshjeve të Brukselit”, shkroi ndër të tjera Vela.

“Shumica e serbëve të Kosovës kanë letërnjoftime dhe targa të veturave kosovare dhe nuk do të preken nga masat e reciprocitetit. Megjithatë, targat e paligjshme të makinave KM do të zëvendësohen me targa legale nga institucionet e Kosovës dhe qytetarëve që udhëtojnë me letërnjoftime të Serbisë do t’u jepen dokumente hyrje/dalje kur të hyjnë Kosovë”, ka shkruar më tej ai.

Reagimi i tij vjen pasi Petkoviq në një konferencë për media të ftuar të premten, ka shfaqur ilustrime të tabelave të Kosovës, ku shkruan “RKS” dhe figuron emblema e shtetit të Kosovës.

Petkoviq përgjatë këtij takimi ka pretenduar se shefi i tij, Aleksandar Vuçiq, ka dorëzuar dy propozime për çështje të bisedimave por, që të dyja janë rëfeuzuar nga kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. /Lajmi.net/

⛔️ Petković spews disinfo about 🇽🇰 car plates and entry/exit document.

📍Forfeited 7 months of negotiations on this matter.

📍Announced that Vučić will meet with reps of #Serbia’s illegal structures in #Kosovo, which should have been disbanded according to Brussels agreements. pic.twitter.com/BFgaXYoxVR

— Blerim Vela (@Blerim_Vela) August 19, 2022