Reja krenar: Djemtë dhanë shpirtin në fushë

Shqipëria fitoi 0:2 në udhëtim kundër Bjellorusisë dhe kjo fitore e ka kënaqur shumë Edi Rejan.

Reja ka thënë se djemtë kanë dhënë maksimumin dhe ka treguar edhe repartin që pëlqeu më shumë sonte, përcjell lajmi.net.

Më poshtë mund t’i shihni fjalët e Edi Reja.

FITORJA E PARË NË BJELLORUSI – Objektivi jonë ishte të fitonim këtë ndeshje. Ja arritëm qëllimit. Pjesa e parë ishte goxha mirë, në pjesën e dytë patëm probleme fizike dhe e ulëm disi rritmini. E rëndësishme është që fituam dhe të vazhdojmë kështu.

PËR 3 DITË NDAJ LITUANISË- Do të jetë e vështirë të rikuperojmë forcat për ndeshjen e radhës. Do të shoh gjendjen e lojtarëve, pasi të kemi vëzhguar me kujdes, do të vendosim si do të luajmë ndaj Lituanisë. Uroj që ndaj Lituanisë të bëjmë ndeshje si këtu në pjesën e parë. Kemi pasur lojtarë me probleme si Trashi dhe Gjimshiti. Shpresoj që të rikuperojmë sa më shumë forca në ndeshjen e ardhshme.

CILI REPART TË PËLQEU MË SHUMË – Më ka pëlqyer më shumë mbrojtja që luajti mirë gjatë gjithë kohës. Sulmi pati oshilacione. Më pëlqyen shumë Abrashi, Bare, Trashi. Sakrifikuan shumë dhe bënë shumë kilometra. Mund të kemi debutime ndaj Lituanisë, duke parë gjendjen e grupit.

/Lajmi.net/