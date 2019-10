Reja ka ende shpresa: Turqia, mundësia e fundit për të shkuar në Evropë

Shqipëria do të luajë në datën 11 tetor ndaj Turqisë dhe në datën 14 tetor ndaj Moldavisë, të dyja në transfertë.

“Kam folur me Mavrajn i cili këtë javë duhet t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në krah. Kjo është arsyeja pse nuk është përfshirë në listë, por do ta ftoj sërish. Sadiku në çastet e fundit më ka kërkuar të mos grumbullohet për një problem të rëndësishëm familjar, kjo është e gjitha. Të dy do të kthehen në Kombëtare për raundin tjetër të ndeshjeve”, tha ai.

Duke folur për ndeshjen me Turqinë, trajneri shtoi se shkojmë për të marrë një rezultat pozitiv.

“Do të shkojmë në Turqi me besim. Dihen vlerat e lojtarëve të Turqisë, ata kanë shumë cilësi dhe marrin pjesë në Kupat e Evropës. Ne po krijojmë një grup të rëndësishëm dhe mund të marrim rezultate kudo. Shkojmë me bindjen që mund të bëjmë lojën tonë. Janë të fortë në kundërsulm. Nga ana taktike do bëjmë një ndeshje shumë të mirë, për të marrë një rezultat pozitiv. E dimë shumë mirë që është mundësia e fundit për të shkuar në Evropë. Ambienti është gati për të marrë një fitore ndaj Turqisë. Edhe barazimi nuk na intereson. I vetmi objektiv është të bëjmë një ndeshje sa më pozitive për të marrë një rezultat pozitiv, që është fitorja”, u shpreh Reja.

Ndeshja Turqi-Shqipëri do të luhet në Stamboll për fazën eliminatore Euro 2020, ku Shqipëria është në grupin H.