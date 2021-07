Regjistrohet rasti i parë me COVID-19 në Fshatin Olimpik të “Tokyo 2020”

Megjithëse janë marrë masa të rrepta kundër COVID-19 ku njëra prej tyre ishte edhe mos lejimi i tifozëve në Lojërat Olimpike “Tokyo 2020”, sot ka rezultuar rasti i parë pozitiv në Fshatin Olimpik, shkruan lajmi.net.

Duke folur në një konferencë për shtyp, Drejtori ekzekutiv i “Tokyo 2020”, Toshiro Muto konfirmoi që një udhëtar i jashtëm ka rezultuar pozitiv me COVID-19 i cili është i përfshirë në organizimin e Lojërave Olimpike, duke shtuar se individi në fjalë është duke iu nënshtruar protokolleve dhe është vetizoluar.

Ai nuk deshi ta zbulonte kombësinë e personit, duke përmendur shqetësime për jetën private të tij.

Lojërat Olimpike do të fillojnë me 23 korrik deri me tetë gusht./Lajmi.net/

The first positive case of COVID-19 in the Olympic Village has been reported by the Tokyo organizing committee pic.twitter.com/hm9nUjTqdU

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 17, 2021