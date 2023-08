Regjistrimi i popullsisë u shtye përsëri, pse?: Flasin nga ASK Me 1 nëntor të këtij viti pritet të fillojë regjistrimi i popullsisë, i cili ishte paraparë të nis me një shtator. Kjo vonesë sipas zëvendës-kryeshefit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Ilir Berisha, po ndodh për shkak të procedurave tejzgjatura të prokurimit publik. Derisa tha se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Shkaku i…