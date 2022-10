Regjistrimi i popullsisë në Serbi, Kurti me mesazh për shqiptarët: T’i përgjigjemi pasivizmit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar ndaj procesit të regjistrimit të popullsisë në Serbi që ka filluar sot, duke ftuar shqiptarët që jetojnë në Serbi, në veçanti në komunat e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, që të regjistrojnë vetën dhe familjarët e tyre.

Postimi i plotë:

Nga sot, në tërë Serbinë, të dashur qytetarë shqiptarë fillon regjistrimi i popullsisë dhe i pasurive. Në rrethana normale dhe në vende me demokraci të zhvilluar e liri të garantuar, procesi i regjistrimit të popullsisë trajtohet si diçka e natyrshme. Në ato vende, përcaktohen politikat 10 vjeçare zhvillimore e sociale duke u bazuar në numrin e popullsisë që del nga regjistrimi. Shqiptarët që jetojnë në Serbi, në vazhdimësi përballën më diskriminimin kombëtar e njerëzor e së fundi edhe me pasivizim të adresave të tyre. Prandaj regjistrimi i cili fillon sot e përfundon me 31 tetor, për shqiptarët nuk është vetëm çështje statistike.

Si kryeministër i Republikës së Kosovës, ftoj shqiptarët që jetojnë në Serbi, e në veçanti në komunat Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, që t’i përgjigjen regjistruesve duke regjistruar veten e familjarët. Ju ftoj që shtypjes t’i përgjigjemi me regjistrim. T’i përgjigjeni pasivizimit duke regjistruar çdo shqiptar. Edhe ata që gjenden me banim të përkohshëm në diasporë dhe Kosovë. Të dëshmoni me vendosmëri që jeni aty. /Lajmi.net/