Regjistrimi i popullsisë, GAP: 20 Komuna do t’i humbin miliona grante qeveritare, Prishtina fiton më së shumti Instituti GAP ka përllogaritur se sa mund të ndikohet buxheti vjetor i komunave si rezultat i ndryshimit të popullsisë, bazuar në rezultatet e Regjistrimit të Popullsisë 2024 të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Bekim Salihu nga GAP, shkruan se miliona euro do t’i humbin 20 komuna të Kosovës, ndërsa 13 komuna do të…