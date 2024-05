Regjistrimi i popullsisë drejt fundit: ASK thërret konferencë për media Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) sot mban konferencë për media për të njoftuar me ecurinë e punës në terren për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë. Ndryshe sipas planit kjo është java e fundit e regjistrimit të popullsisë në Kosovë, raporton RTKlive. Procesi i regjistrimit të Popullsisë në Republikën e Kosovës…