Regjisori i famshëm ka refuzuar t’i japë nënës një qindarkë të pasurisë, pasi ajo dikur tallej me ambiciet e tij

Regjisori, 58 vjeç, bëri një pakt në moshën 12 vjeçare se nuk do t’i jepte nënës së tij asnjë nga pasuritë e tij nëse do të bëhej një skenarist i suksesshëm.

Quentin Tarantino ka zbuluar se ai refuzon të ndihmojë nënën e tij financiarisht sepse ajo dikur tallet me ambiciet e tij për të shkruar si fëmijë, shkruan Dailymail.

Regjisori dhe skenaristi shtatë herë fitues i Çmimit Oskar ka një pasuri neto të raportuar prej 120 milionë dollarësh (86.49 milionë funte), transmeton, lajmi.net.

Sidoqoftë, Quentin, 58 vjeç, bëri një pakt në moshën 12 vjeçare se ai nuk do ta ndante pasurinë e tij me nënën e tij Connie, 75 vjeç, për shkak të komenteve që ajo bëri – dhe ka vazhduar të mbajë zotimin katër dekada më vonë.

Duke folur në podkastin The Moment, i cili drejtohet nga bashkë-krijuesi i Billions, Brian Koppelman, ai kujtoi një moment kur nëna e tij u bashkua me mësuesit e tij pasi u qortua për shkrimin e skenarëve në shkollë.

Pasi u gjend në telashe, ai tha se mamaja e tij ‘po më kafshonte për këtë … dhe pastaj në mes të tiradës së saj të vogël, ajo tha, “Oh, dhe nga rruga, kjo e vogël’ karrierë shkrimi”, me thonjëza gishtash dhe gjithçka. Kjo “karrierë shkrimtare” e vogël që po bëni? Kjo nuk ka mbaruar. ‘

Quentin shtoi: “Kur ajo ma tha këtë në atë mënyrë sarkastike, unë shkoj,” OK, zonja, kur të bëhem një shkrimtare e suksesshme, nuk do të shihni kurrë asnjë qindarkë nga suksesi im. Nuk do të ketë shtëpi për ju. Nuk ka pushime për ju, asnjë Elvis Cadillac për mamanë. Ju nuk merrni asgjë. Sepse e thatë këtë “.

Quentin filloi karrierën e tij si një regjisor i pavarur me publikimin e Reservoir Dogs në 1992, për të cilin ai mori vlerësimin e kritikëve.

Quentin ka drejtuar 10 filma në total, duke shërbyer si skenarist për më shumë./Lajmi.net/