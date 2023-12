Regjisori Fisnik Maxwille me filmin “The Land Within”, kualifikohet për nominim në pesë kategori të çmimeve të filmit zviceran Filmi debutues The Land Within/ Toka Brenda Meje, i regjisorit Fisnik Maxwille, ka përmbushur kriteret për nominim në pesë kategoritë e Çmimeve Zvicerane të Filmit. Ky film është bashkëprodhim i Kosovës Ikonë Studio dhe Zvicrës Alva Film, mbështetur nga QKK. Filmi “The Land Within”, është filmi i parë i cili nominohet në kaq shumë kategori, sidomos…