Regjimi taleban nuk do të lejojë që gratë të shkollohen jasht vendit Vajzat vijojnë të jenë pre e ligjeve të forta nga ana e talebanëve që kur ata morën pushtetin pas largimit të amerikanëve. Tashmë, një vendim i ri synon t’i izolojë totalisht ato nga shkolla, edhe kur nuk ndodhen në vend. Sipas mediave të huaja, femrat e talebanëve tashmë nuk do të lejohen as të udhëtojnë…