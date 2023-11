“Regjimi i Zajdenicës” – PSD bllokon hyrjen para Kuvendit, s’i lë deputetët të hynë Partia Socialdemokrate e Kosovës ka mbajtur sot një aksion tek Kuvendi. Ata kanë bllokuar hyrjen e Parlamentit, aty ku sot do të mbahet një seancë e rëndësishme, shkruan lajmi.net. Në të njëjtën, do të raportojë kryeministri Kurti për takimet dhe dakordimet në Bruksel për Asociacionin dhe çështje tjera që lidhen me dialogun. Lajmi.net do t’iu…