Refuzon Barcelonën për Arabinë Saudite, Brozovic arrin marrëveshje me Al Nassr

Gazetari italian, Fabrizio Romano raporton se Brozo ka arritur marrëveshje me Al Nassr dhe do të transferohet atje për shifrën 23 milionë euro, shkruan Lajmi.net

Gjatë tre sezoneve, Brozovic do t’i fitojë plotë 100 milionë euro.

Kujtojmë që për mesfushorin kroat në garë ishte edhe skuadra nga La Liga, Barcelona. Brozo te Al Nassr do të luaj së bashku me Cristiano Ronaldo dhe Hakim Ziyech./Lajmi.net/

EXCLUSIVE: Marcelo Brozović says yes to Al Nassr proposal, here we go! Verbal agreement reached, waiting to sign all the contracts. 🚨🟡🔵🇸🇦 #AlNassr

Understand he will undergo medical tests on Friday and then final check to the contracts.

Deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/AGgQZRrcIl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023