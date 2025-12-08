Refuzohet ankesa e LVV-së për qendrat e votimit jashtë Kosovës
Kolegji i Gjykatës Supreme, njofton se ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) lidhur me vendimin për organizimin e qendrave të votimit jashtë Kosovës, duke vërtetuar në tërësi vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), ZP.Anr.3/2025, të datës 30 nëntor 2025. Me vendimin e tij, PZAP kishte pranuar ankesën e…
Lajme
Kolegji i Gjykatës Supreme, njofton se ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) lidhur me vendimin për organizimin e qendrave të votimit jashtë Kosovës, duke vërtetuar në tërësi vendimin e Panelit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP), ZP.Anr.3/2025, të datës 30 nëntor 2025.
Me vendimin e tij, PZAP kishte pranuar ankesën e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe kishte ndryshuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), Nr.01/3438-2025 të datës 26 nëntor 2025, duke përcaktuar që qendrat e votimit jashtë Kosovës për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit 2025 të vendosen vetëm në përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës ose në hapësirat e tyre.
Bëhet e ditur se LVV kishte kundërshtuar këtë vendim duke pretenduar shkelje të dispozitave ligjore dhe kishte kërkuar nga Gjykata Supreme që të aprovojë ankesën e saj. Mirëpo, pas shqyrtimit të dokumentacionit, Gjykata Supreme konstatoi se pretendimet e LVV-së janë të pabazuara.
Sipas vlerësimit të Gjykatës, vendimi i PZAP-së është i drejtë dhe në përputhje me ligjin, ndërsa kufizimi i qendrave të votimit vetëm brenda përfaqësive diplomatike përbën një masë mbrojtëse të domosdoshme për të garantuar integritetin e votës.
Gjykata theksoi se shtetasve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit u garantohet e drejta e votës, por ushtrimi i saj duhet të bëhet në pajtim me kushtet ligjore të përcaktuara. Në këtë kuadër, vlerësimi i PZAP-së se ky organizim siguron proces të rregullt dhe të besueshëm zgjedhor është cilësuar i bazuar.