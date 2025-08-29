Refuzohen rreth 20% e aplikimeve nga jashtë Kosovës, KQZ-ja tregon arsyet
Deri tani rreth 20% e aplikuesve nga diaspora për t’u regjistruar për votim me postë nga jashtë Kosovës, janë refuzuar pasi nuk kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vetëm deri të premten në mëngjes (09:00) KQZ-ja ka pranuar 44 mijë e 707 aplikim, prej të cilave ka aprovuar 36,299, ndërsa ka…
Lajme
Deri tani rreth 20% e aplikuesve nga diaspora për t’u regjistruar për votim me postë nga jashtë Kosovës, janë refuzuar pasi nuk kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Vetëm deri të premten në mëngjes (09:00) KQZ-ja ka pranuar 44 mijë e 707 aplikim, prej të cilave ka aprovuar 36,299, ndërsa ka refuzuar 7,945 sosh, apo 17.77% e numrit të përgjithshëm.
Por, përse po ndodhin këto refuzime?
Zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi, ka thënë për Indeksonlinen se një nga arsyet më të shprehura është mosparaqitja e njërit prej dokumenteve me të cilin do të dëshmohej adresa e votuesit jashtë Kosovës.
“Në shumicën e rasteve të refuzuara, aplikuesit nuk kanë paraqitur njërin nga dokumentet që dëshmon adresën e tij jashtë Kosovës (dokument identifikues në të cilin është e shënuar adresa e banimit, vërtetim i adresës nga autoriteti lokal, kontratë të qirasë, faturë shërbimesh, dokument i lëshuar nga banka apo kompania e sigurimit, dokument që dëshmon adresën e personit tek i cili qëndrojnë përkohësisht, dëshmi tjetër banimi për rastet specifike (rezervim hoteli, konvikti, etj.))”, ka sqaruar Elezi.
Sipas KQZ-së, periudha e regjistrimit të votuesve jashtë Kosovës ka filluar më 23 korrik dhe do të përfundojë më 29 gusht 2025, në orën 23:59.