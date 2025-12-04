Refuzohen mbi 6 mijë aplikime për votim nga diaspora, gati 49 mijë aprovohen

04/12/2025 15:11

Nga 26 nëntori deri më 4 dhjetor janë pranuar më shumë se 55.600 aplikime për regjistrim për votim jashtë Kosovës, prej të cilave janë aprovuar mbi 48.600, ndërkaq janë refuzuar mbi 6.400, ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Ndërkohë, në vlerësim e sipër janë rreth 500 aplikime.

KQZ ka thënë se nga numri i përgjithshëm i aplikuesve të aprovuar, pjesa më e madhe janë regjistruar për të votuar përmes postës, rreth 35,000 prej tyre, për të dërguar pakon me fletëvotim në ndonjërën nga adresat e kutive postare jashtë Kosovës dhe më shumë se 1,600 të tjerë për të dërguar pakon me fletëvotim në kutinë postare të KQZ-së në Kosovë.

Ndërkaq, mbi 12,000 shtetas janë regjistruar për të votuar fizikisht në ndonjërën nga përfaqësitë diplomatike.

