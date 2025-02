Refuzimi i prerë i Hamzës për koalicion me VV-në, Mirena: Ua hoqi të gjithë dilemat elektoratit të PDK-së Gazetari Ilir Mirena tha se me deklarimin e prerë të Bedri Hamzës, pretendentit të Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër të vendit, se nuk hyn në asnjë formë në koalicion me Vetëvendosjen, ky i fundit “ua hoqi të gjitha dilemat” elektorati të vet. “Bedri Hamza sonte ua hoqi te gjitha dilemat elektoratit te PDK’se –…