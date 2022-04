Refuzimi i lirimit të Thaçit: Apeli tregon pse injoroi garancën e Policisë, përmend incizimet e telefonatave

Paneli i Apelit që funksionon në kuadër të Gjykatës Speciale ia ka refuzuar sot atij ankesën ndaj vendimit të gjyqtarit paraprak i cili më herët ia kishte vazhduar qëndrimin në paraburgim, shkruan lajmi.net.

Në vendimin e Apelit, merret si i mirëqenë një krahasim i gjyqtarit paraprak ku ai hedh paralele mes regjimit në Qendrën e Paraburgimit në Hagë dhe kushteve të propozuara nga Policia e Kosovës në garancinë e saj, shkruan lajmi.net.

“Trupi gjykues vëren se në kundërshtim me pohimin e Thaçit, gjyqtari i procedurës paraprake nuk e vendosi regjimin e objekteve të paraburgimit si një “pikë referimi” në një ushtrim krahasues. Gjykatësi i procedurës paraprake në vend të kësaj identifikoi kufizimet e kushteve të lirimit që do të zbatoheshin nga Policia e Kosovës, para se të identifikonte “përkundrazi” masa mbrojtëse specifike shtesë për monitorimin e komunikimeve në objektet e paraburgimit. Duke vepruar kështu, gjyqtari i procedurës paraprake nuk vendosi një standard që do të përmbushej vetëm kur mbrojtja e ofruar nga Policia e Kosovës ishte ekuivalente me atë të objekteve të paraburgimit, por e përdori atë si metodë për të vlerësuar përshtatshmërinë e kushteve të propozuara në drejtim të zbutjes së rreziqeve të identifikuara. Paneli konstaton se një krahasim i tillë ndërmjet kushteve të lirimit dhe paraburgimit është plotësisht i lejueshëm për të vlerësuar nëse kjo e fundit mbetet e nevojshme”, thuhet në vendimin e Panelit të Apelit të Speciales.

Në arsyetimin e tij, Paneli përmend edhe incizimin e bisedave në Qendrën e Paraburgimit.

Aty ndër të tjera paraqitet një pasqyrë për përqindjen e bisedave jo të privilegjuara që incizohen.

Paneli i Apelit thekson se kushtet e propozuara në garancën e policisë janë të pamjaftueshme.

“Sipas mendimit të Panelit, në rrethanat aktuale, objektet e paraburgimit ofrojnë një mjedis të kontrolluar ku mund të identifikohet dhe/ose parandalohet më lehtë një shkelje e mundshme e konfidencialitetit. Ndërsa 10% e thirrjeve jo të privilegjuara dëgjohen, të gjitha bisedat telefonike të të akuzuarit në linjën telefonike jo të privilegjuar, e vetmja në të cilën i akuzuari ka qasje për thirrje jo të privilegjuara, regjistrohen. Për më tepër, përveç vizitave në objektet e paraburgimit që mbikqyren si rregull, më shumë masa incizuese dhe dëgjime të të gjitha vizitave është janë të mundura nëse konsiderohet e nevojshme dhe proporcionale. Për më tepër, Kolegji vëren se gjyqtari i procedurës paraprake vlerësoi gjerësisht nivelin e monitorimit që Policia e Kosovës pohon se mund ta zbatojë, duke përfshirë [REDAKTUAR], dhe ofroi arsyetimin adekuat për arritjen në përfundimin se një monitorim i tillë është i pamjaftueshëm”, thuhet tutje në arsyetimin e vendimit nga ana e Panelit të Apelit të Speciales.

Tutje, Paneli i Apelit përmend edhe garancitë e shteteve të treta për lirimin e Thaçit nga paraburgimi.

Apeli thekson se sipas tij, në argumentet e Thaçit “nuk ka të reja”, gjë që arsyeton vendimin për t’u mos u mbajtur një seancë e veçantë për shqyrtimin e çështjes së paraburgimit.

“Për më tepër, trupi gjykues vëren se gjyqtari i procedurës paraprake në mënyrë të qartë konsideroi se ai kishte marrë informacione të mjaftueshme nga palët, shtetet e treta dhe Policia e Kosovës, për t’i mundësuar atij të merrte një vendim të informuar për lirim me kusht. Në veçanti, trupi gjykues thekson se (gjyqtari i procedurës paraprake ka kryer një hetim të plotë me Policinë e Kosovës për të kërkuar masa alternative dhe për të verifikuar zbatueshmërinë e tyre në vazhdimësi të vendimeve të ankesës të datës 1 tetor 2021; Policia e Kosovës ka ofruar parashtresa të detajuara; Policisë së Kosovës iu drejtuan të paktën pesë raste të mëparshme; dhe Thaçi kishte mundësinë të bënte vëzhgime me shkrim mbi parashtresat e para dhe të dyta të Policisë së Kosovës. Përveç kësaj, në lidhje me garancinë e shteteve të treta, Kolegji rikujton gjetjet e tij të mëparshme mbi diskrecionin e gjyqtarit të procedurës paraprake në lidhje me këtë, dhe vëren se Thaçi nuk paraqet ndonjë informacion të ri që kërkon rishqyrtim të kësaj çështjeje. Në fund, trupi gjykues konstaton se Thaçi nuk arrin të demonstrojë vlerën e shtuar të seancës dëgjimore, përkatësisht arsyen se pse nëse pranohej, një seancë e tillë mund ta kishte shtyrë gjyqtarin e procedurës paraprake të arrinte një përfundim tjetër”, thuhet tutje në arsyetimin e Panelit të Apelit.

Vlen të ceket se paraburgimi tanimë u është vazhduar edhe ish-kryetarit të Kuvendit, Kadri Veseli, ish-zëdhënësit të UÇK-së, pas lufte po ashtu kryetar i Kuvendit, Jakup Krasniqi si dhe ish-deputetit të VV-së, Rexhep Selimi. /Lajmi.net/