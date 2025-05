Refuzimi i LDK-së për koalicion me VV-në, Azemi: S’ka mirëbesim me ta, këta na kanë thënë spiunë e tradhtarë

Lidhja Demokratike e Kosovës “nuk ka mirëbesim” ndaj Vetëvendosjes, tha Visar Azemi i LDK-së duke folur rreth refuzimit të ofertës së koalicionit dërguar nga Albin Kurti.

LDK, tha ai, vendimin e ka marrë duke u bazuar në të kaluarën që ka pasur me Vetëvendosjen.

“LDK i ka marrë vendimet duke u bazuar në të kaluarën që ka pas me VV-në. Nuk ka ngelë mirëbesim me ta. Fushata elektorate ka qenë tërësisht e orientuar kah LDK, VV e ka sulmu pa ndal LDK-në. Pra, prej fyerjeve më të rënda që janë bërë në drejtim të partive opozitare, i ka marrë LDK-në. Kësisoji e ka mbyt mundësinë dhe hapësinën për bashkëpunim të tillë. Nuk dojmë bashkëpunim me VV-në. Të tjerët nëse munden, le të urdhëlrojnë. Por, nuk mundesh me sha dhe fy, me i quajt spiunë e tradhtarë”, tha ai në një intervistë në Blic.