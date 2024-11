Refuzimi i grantit për Gratë e Krushës, Peci: Nuk mundem me i thanë Fahrijes hajde të ndihmojë, e shkeli ligjin Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, është deklaruar lidhur me refuzimin e grantit për gratë e Krushës, teksa ka mohuar ndikimin e tij në procesin e vlerësimit për fitimin e granteve. ”Ministri nuk jep grant, për shkak se komisioni edhe sipas drejtorit bashkë me kryeshefin ata po deklarojnë që koperativa Krusha ka aplikuar në vitin 2015…