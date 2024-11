Reeker: Dialogu Kosovë-Serbi nuk do të jetë prioritet për administratën e Trumpit Philip Reeker, ish-zëvendës Ndihmës Sekretari i Departamentit të Shtetit, ka thënë se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk beson se do të jetë prioritet për administratën e re të Donald Trumpit. Sipas Reeker, fokusi i SHBA do të jetë siguria dhe prosperiteti, së bashku me mbështetje për integrimin euroatlantik të Ballkanit Perëndimor. Ai tha se…