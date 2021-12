Reduktimet me rrymë në dimër: Parashikimi i motit për nesër

Sipas IHMK-së, temperaturat minimale do të lëivizin ndërmjet 3-4 gradë, teksa maksimalet 8-9 sosh.

“Do të mbajë mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga të dobëta shiu. Shi me intensitet mesatar deri të lartë pritet në Gjakovë, Junik dhe zonat për rreth këtyre dy vendeve. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3-4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 8-9 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-7m/s”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/