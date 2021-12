Reduktimet e zgjatura të rrymës, Ministria e Ekonomisë me dyshime se dikush qëllimisht po intervenon nëpër trafo

Në një postim të saj në Twitter, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli ka thënë se kanë pranuar dhjetëra raportime nga qytetarët për reduktime të rrymës që kanë zgjatur më shumë se dy orë, shkruan lajmi.net.

“ME & Inspektorati i Energjisë do të ndjekin të gjitha rrugët ligjore për t’i sjellur para ligjit personat fizikë e juridikë të cilët shfrytëzojnë krizën e energjisë elektrike dhe reduktimet e planifikuara, për të penguar furnizimin me energji e trajtimin e barabartë të qytetarëve”, ka shkruar Rizvanolli.

