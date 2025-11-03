Reduktim i ujit në Drenas për shkak të turbullirave në Ibër Lepenc
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” Sh.A. ka njoftuar konsumatorët e komunës së Drenasit se për shkak të turbullirës së krijuar në kanalin e Ibër Lepencit pas punimeve teknike, po regjistrohen reduktime në furnizimin me ujë.
Kompania ka bërë të ditur se situata do të vazhdojë derisa turbullirat në kanal të ulen, duke siguruar konsumatorët se po punon për rikthimin e furnizimit normal.
“Njoftojmë konsumatorët të mbeten të njoftuar për zhvillimet e mëtejshme,” thuhet në komunikatën e ujësjellësit.