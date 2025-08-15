Redaktorja e RTK-së i reagon zëdhënësit të qeverisë: Nuk është lluks me kërku pagën, thirreni mendjes

Redaktorja e RTK-së, Jehona Zhitia i ka reaguar zëdhënësit të qeverisë, Përparim Kryeziu, i cili me anë të një statusi në Facebook, fajin për mosekzekutimin e pagave të RTK-së, ua la partive opozitare, anipse ka njoftim të Gjykatës Kushtetuese se është kryesuesi Avni Dehari që ka bllokuar procesin. Zhitija ka shkruar se nuk është lluks…

Lajme

15/08/2025 08:16

Redaktorja e RTK-së, Jehona Zhitia i ka reaguar zëdhënësit të qeverisë, Përparim Kryeziu, i cili me anë të një statusi në Facebook, fajin për mosekzekutimin e pagave të RTK-së, ua la partive opozitare, anipse ka njoftim të Gjykatës Kushtetuese se është kryesuesi Avni Dehari që ka bllokuar procesin.

Zhitija ka shkruar se nuk është lluks të kërkohet paga e punës, por e drejtë themelore

E plotë:

Ti Perparim, nuk eshte lluks me kerku pagen e punes tende, eshte e drejte themelore.

14 dite pa paga do te thote 14 dite me fatura, kredi e familje qe presin.

Ne vend te kritikes ndaj mbi 700 punetoreve te RTK-se, do te ishte me e rruges te kritikohej vonesa qe po cenon jetesen e tyre. Moszgjidhja e financimit te mediumit publik qe nga themelimi i tij, eshte pergjegjesi e te gjithe udheheqesve te shtetit nder vite.#Thirrenimendjes

Artikuj të ngjashëm

August 15, 2025

Nën kërcënimin e armës, tre persona i grabitën katër të tjerë...

Lajme të fundit

Nën kërcënimin e armës, tre persona i grabitën...

Zhduket një femër në Prishtinë

Dhunoi një vajzë në Fushë Kosovë, arrestohet i dyshuari

Arrestohet një 35 vjeçar në Prishtinë me urdhëresë...