Red Bull: Polemikat e Abu Dhabi nuk zbehin titullin e Verstappen

Bosi i skuadrës së Red Bull, Christian Horner, thotë se polemikat do të largohen së shpejti dhe të gjithë do të fokusohen nga e ardhmja.

Ai po ashtu potencoi se Verstappen ishte spektakolar gjatë gjithë sezonit, duke insistuar se titulli ishte tërësisht i merituar.

“Njerëzit në këtë biznes kanë memorie të shkurtër. Ne kemi harruar çfarë ndodhi më herëte gjatë këtij viti, pasi ishte sezon i gjatë. Mendoj se Max ishte kampioni i merituar, kur shikon kampionatin në tërësi”, ka thënë Horner, transmeton lajmi.net.

“Sigurisht, e diela e fundit tërhoqi shumë komenti. Por këto ndodhin në sporte. Fituam garën me strategji, me thirrje të mira të skuadrës dhe me ekzekutim perfekt të Max. Koha do të kalojë. Max e meritoi titullin dhe jemi krenarë për këtë. Historia dhe librat do të tregojnë se ai ishte kampioni botëror i 2021”, shtoi mes tjerash shefi i Red Bull.

Sigurisht në këtë vijë mendimi ishin edhe drejtuesit e Mercedes dhe vet Lewis Hamilton, të cilët asnjëherë nuk u ankuan për Max Verstappen, por për rregullat dhe thirrjet e drejtuesve të garës së Abu Dhabi. /Lajmi.net/