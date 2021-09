Reciprociteti për targat konsiderohet vendim strategjik që e fuqizon Kosovën në aspektin ndërkombëtar

Reciprociteti për targat ndaj automjeteve serbe po konsiderohet si vendim strategjik që do ta fuqizojë Kosovën në aspektin ndërkombëtar. Efektet diplomatike të këtij vendimi, sipas njohësve të marrëdhënieve ndërkombëtare do të jetë pozitive për vendin, pasi Kosova, përmes reciprocitetit mund ta diktojë rolin e saj në raport me Serbinë, por do të shërbejë edhe si mesazh ndaj Bashkimit Evropian për integrim më të përshpejtuar të Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, kërkohet që situata në veri të vendit të qetësohet dhe të shikohet se çka mund të arrihet në këtë fazë.