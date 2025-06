Rebelët Houthi kërcënojnë SHBA-në me hakmarrje pas sulmeve ndaj Iranit: Përgjigjja jonë, vetëm çështje kohe Zyrtari i lëvizjes Houthi në Jemen, Mohammed al-Bukhaiti, tha se përgjigjja e grupit të lidhur me Iranin ndaj sulmit të SHBA-së ishte “vetëm çështje kohe”. Al-Bukhaiti, një anëtar i byrosë politike të lëvizjes Houthi, tha se marrëveshja e tyre e armëpushimit me Uashingtonin u arrit para “luftës” kundër Iranit. Meqë ra fjala, ata më parë…