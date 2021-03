Realizohet një operacion i rrallë për herë të parë në Spitalin e Mitrovicës

Një operacion i rrallë për herë të parë është realizuar në repartin e Urologjisë nga ekipi operator i urologëve dhe anesteziologëve.

“Dg. Stenosis colli PU sin, kjo është anomali e shpeshtë e ureterit, një në 1 mijë e 500 fëmijë lindin me këtë problem, më e shpesht është tek djemtë sesa tek vajzat dhe në të shumtën janë të njëanshme, më e shpesht majtas. Ngushtimi është në pjesën ku ureteri kalon në legenin e veshkës. Kjo sëmundje mund të diagnostikohet me ultrazë qysh në periudhën e shtatzënisë, në mitër. Tek fëmijët, mund të paraqitet me dhimbje, gjak në urinë, ethe, temperaturë dhe të vjella. Trajtimi i kësaj patologjie mund të bëhët nga metodat me pak invazive deri te intervenimet e hapura”.