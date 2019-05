Reali rikthehet te fitorja, mposht Villarrealin në ‘Bernabeu’

‘Los Blancos’ kanë realizuar fitore të vështirë 3-2 ndaj Villarrealit në ‘Santiago Bernabeu’.

Skuadra e Zinedine Zidane e nisi mjaft mirë takimi pasi kaloi në epërsi pas dy minutave nëpërmjet Marianos.

Por mysafirët u kundërpërgjigjen shumë shpejt me Gerardo Morenon (11’), i cili barazoi rezultatin.

Megjithatë, Vallejo (40’) çoi në pushim vendasit me epërsi.

Sulmuesi Mariano (49’) dyfishoi epërsinë dhe realizoi për 3-1, ndërsa J.Costa (90’) në fund ngushtoi rezultatin 3-2.

Reali mbetet në vendin e tretë me 68 pikë, ndërsa Villarreali vazhdon mos ta ketë të sigurt qëndrimin me La Liga, pasi gjendet në vendin e 15 me 40 pikë. /Lajmi.net/