Reali publikon listën e lojtarëve, Zidane përballet me një mori mungesash

Real Madrid do të përballet me Real Valladolid në kaudër të xhiros së 24-të të La Ligas, trajneri Zinedine Zidane do të përballet me mungesa të shumta, transmeton lajmi.net.

Reali do të ketë në dispozicion 19 lojtarë ku gjashtë nga ta janë nga Real Castilla. “Los Blancos” nuk do të kenë në dispozicion lojtarë si: Sergio Ramos, Hazard, Marcelo, Carvajal, Benzema, Rodrygo, Valverde, Odriozola dhe Militao.

Carvajal u lëndua në ndeshjen ku u rikthye nga lëndimi.

Lista e plotë e lojtarëve të grumbulluar për Real Valadolid./Lajmi.net/

Portierë: Courtois, Lunin, Altube

Mbrojtës: Varane, Nacho, Mendy, Chust, Miguel

Mesfushorë: Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco

Sulmues, Asensio, Lucas V, Vinicius, Mariano, Duro