Reali nuk lë vend për gabime, triumfon ndaj Osasunas

“Los Blancos” duhej ta fitonin me çdo kusht për të mbajtur gjallë shpresat për titullin kampion të La Ligas.

Pjesa e parë përfundoi pa gola, pasi Osasuna luajti një ndeshje me taktika të papërshtatshme për Realin, shkruan lajmi.net.

Fillimisht ishte Eder Militao i cili zhbllokoi rezultatin në min 76’.

Pas katër minutash, Benzema dhuroi një asistim të mirë për Casemiron i cili shënoi në min 80’ paska me fat.

Këto gola mjaftuan për të marrë pikët e plota nga ky takim.

Tani Real Madridi ka 74 pikë dhe qëndron në pozitën e dytë, dy më pak se Atletico Madrid./Lajmi.net/

Eder Militao with the very much needed goal for Real Madrid 🔥

Casemiro with a second goal for Real Madrid, I saw it coming after the first 🔥

pic.twitter.com/ezl9IlhWFP

— UNITED EXTRA (@UTDEXTRA_) May 1, 2021