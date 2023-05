Reali mposht Sevillën, Rodrygo vendimtar

Real Madridi ka marrë fitoren e radhës në La Liga.

Gjiganti spanjoll përmbysi Sevillën, duke e mposhtur 2:1, shkruan lajmi.net.

Ishin fillimisht vendasit që gjetën golin mjaft herët.

Në minutën e 3′ shënoi Rafa Mir. Mbrojtja madrilene ishin në ‘gjumë’, teksa ai shënoi një gol të bukur.

Reali arritën të barazojnë, pa përfunduar pjesa e parë.

Në minutën e 29′ shënoi Rodygo.

Braziliani u tregua i saktë nga gjuajtja e lirë dhe realizoi eurogol.

Pjesa e parë u mbyll 1:1. Në pjesën e dytë Reali përmbysi rezultatin.

Pas një kundërsulmi perfekt shënoi përsëri Rodrygo, në minutën e 69′ të ndeshjes.

Me këtë fitore madrilenët mbajnë vendin e dytë me 77 pikë, kurse Sevillla pozicionohen në vendin 10 me 49 pikë./Lajmi.net/