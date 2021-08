Reali konfirmon numrat e ri për Bale, Rodrygo dhe Jovic, tre lojtarë mbesin pa numër

“Los Blancos” kanë zhvilluar disa ndeshje miqësore, derisa janë rikthyer lojtarët si Gareth Bale, Dani Ceballos, Martin Odegaard dhe Luka Jovic, që edicionin e kaluar ishin huazim te skuadrat si Tottenham, Arsenal dhe Frankfurt, transmeton lajmi.net.

Me ardhjen në skuadër, Reali iu ka dhënë numra të ri, derisa tre prej tyre momentalisht janë pa numra.

Gareth Bale ka marrë numrin 18, Rodrygo 21, ‘dështaku serb’ 16, kurse Vallejo, Ceballos dhe Odegaard mbesin pa numër.

🚨 New kit numbers:

Jovic 1️⃣6️⃣

Bale 1️⃣8️⃣

Rodrygo 2️⃣1️⃣

Vallejo, Ceballos & Ødegaard are without a number. Only two places left in the squad. pic.twitter.com/YtezwVhufH

