Reali i beson Viniciusit, ‘mbyll dyert’ për Mbappen

Forma e jashtëzakonshme e Vinicius Junior në Real Madrid mund të bllokojë lëvizjen e Kylian Mbappes në kryeqytetin spanjoll. njëjtë

Dëshira e Mbappes për të luajtur për Real Madridin nuk është sekret pasi francezi ishte shumë afër nënshkrimit për “Los Blancos” vitin e kaluar, përpara se të rinovojë marrëveshjen e tij me PSG.

Raportet e fundit kishin sugjeruar se lëvizja mund të rikthehej në horizont, por performancat e fundit të Vinicius mund t’i kenë dhënë fund shpresave për një marrëveshje të tillë.

Braziliani ka qenë në formë të shkëlqyer gjatë dy viteve të fundit dhe ngjitja e tij në majat e futbollit botëror ka bërë që interesimi i Madridit për Mbappen të jetë ftohur ndjeshëm.

Sipas “Marca”, jo vetëm që Reali nuk është i gatshëm të shpenzojë shifra marramendëse, ata besojnë se ardhja e tij nuk do të ishte e frytshme, përcjellë lajmi.net.

Raportohet se ka një klauzolë në kontratën e Mbappes me PSG që do t’i lejonte 24-vjeçarit të ndërpresë marrëveshjen e tij në verën e vitit 2024, gjë që mund të ndryshojë qëndrimin e ‘Mbretërve’ për transferimin e tij. Por me “Los Blancos” që janë në prag të nënshkrimit me Jude Bellingham, ata mund të detyrohen të frenojnë shpenzimet e tyre të ardhshme

Mbappe po kërkon të sigurojë titullin e tij të pestë në Ligue 1 me PSG-në, i vetmi trofe që mund ta fitojë këtë sezon./Lajmi.net/