​Real Madridi vendos rekord të ri financiar, i pari i këtij lloji në historinë e futbollit

Real Madridi, mbreti i Evropës, ka vendosur tashmë një rekord të ri financiar, i cili shënon herën e parë që një klub arrin këtë pikë në historinë e futbollit.

Gjiganti spanjoll, Real Madrid, 15 herë fituesi i Ligës së Kampionëve dhe 36 herë fituesi i La Ligës, ka vendosur një rekord financiar të ri, që asnjë klub tjetër nuk e ka arritur ndonjëherë në futbollin botëror, raporton KosovaPress.

Nuk ka dyshim se që nga Covid-19, Real Madridi i ka menaxhuar financat e tyre jashtëzakonisht mirë në krahasim me klube të ndryshme të mëdha spanjolle dhe klube të tjera në Evropë dhe si rezultat rekordi i tyre i fortë financiar është shpërblyer me një rekord të parë të këtij lloji.

Rekordi i ri financiar i Real Madridit

Real Madridi në një deklaratë zyrtare ka njoftuar se ka gjeneruar më shumë se 1 miliardë euro për sa i përket të ardhurave nga sezoni i tyre 2023/24, ku fitoi trofeun e La Ligas dhe Ligës së Kampionëve.

Kjo e bën Real Madridin klubin e parë në historinë e futbollit që fiton të ardhura prej më shumë se një miliardë euro në një sezon të vetëm. Real Madrid zbuloi se gjeneroi të ardhura totale prej 1.07 miliardë euro në sezonin 2023/2024 pa llogaritur transferimet.

Kjo do të thotë që Los Blancos dëshmoi një rritje prej 27% të ardhurave në krahasim me sezonin e mëparshëm 2022/23. Kjo vazhdon të tregojë se modeli financiar i Real Madridit në 5 vitet e fundit dhe veçanërisht që nga pandemia Covid-19 ka qenë një sukses i madh që e ka stabilizuar klubin për të ardhmen dhe e mban atë të konkurrojnë financiarisht me klube si PSG dhe Manchester City.

Arsyeja për të ardhurat miliardë dollarë të Real Madridit

Real Madridi ishte në telashe financiare në vitin 2020/2021, kur nuk nënshkroi asnjë lojtar të vetëm dhe presidenti i tyre Florentino Perez po shtynte për Superligën Evropiane. Megjithatë, pavarësisht vështirësive, Real Madridi arriti të fitonte edhe në Covid.

Megjithatë, burimi më i madh i të ardhurave të Real Madridit përmendet të jetë stadiumi i tij i rinovuar “Santiago Bernabeu”, një projekt i cili kushtoi rreth 300 milionë euro për Los Blancos, por që pritet të mbledhë një miliard dollarë në vit për shkak të koncerteve të shumta dhe ngjarjeve sportive që mbahen atje.