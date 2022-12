Real Madridi po e mendon seriozisht nënshkrimin me Josko Gvardiolin Real Madridi është duke e menduar seriozisht nënshkrimin me mbrojtësin kroat të Leipzig, Josko Gvardiol. Lojtari bëri paraqitje të mira me Kroacinë në këtë Kampionat Botëror, për çka as ofertat në drejtim të tij nuk munguan. “Los Blancos” janë të impresionuar me futbollistin, andaj do ta tentojnë nënshkrimin me të që në merkaton e…