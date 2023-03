Real Madridi para një udhëtim të vështirë te Betis, formacionet zyrtare Betisi dhe Real Madridi do të përballen sonte në takimin e vlefshëm për javën e 24-të në La Liga. Stadiumi “Benito Villamarin” është arenë e duelit që nis me fillim nga ora 21:00, shkruan lajmi.net. “Mbretërit” nga Madridi duan fitoren me doemos ndaj andaluzianëve që gjithashtu synojnë pikët e plota për të mbetur në hap…