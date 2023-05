Real Madridi ia “rrëmben” lojtarin rivalit lokal, e konfirmon edhe Ancelotti Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, ka thënë se lojtari i Rayo Vallecano, Fran Garcia do të nënshkruajë kontratë me klubin madrilen në fund të sezonit. Pas ndeshjes mes Real Madridit dhe Rayo Vallecanos, të cilën vendasit e fituan 2:1, ai tha se mbrojtësi i majtë i talentuar do t’i bashkohet skuadrës sezonin e ardhshëm.…