Real Madridi duket se e ka zgjedhur në qetësi çështjen Vinicius
Shpërthimi i Vinicius pas zëvendësimit të tij në minutën e 72-të të El Clasicos kundër Barcelonës nuk do të sjellë ndonjë sanksion nga Real Madridi. Klubi e sheh këtë si një çështje të brendshme të menaxhuar nga Xabi Alonso dhe nuk ka ndërhyrë, duke e konsideruar situatën të zgjidhur pasi lojtarët festuan fitoren pas ndeshjes.…
Sport
Shpërthimi i Vinicius pas zëvendësimit të tij në minutën e 72-të të El Clasicos kundër Barcelonës nuk do të sjellë ndonjë sanksion nga Real Madridi.
Klubi e sheh këtë si një çështje të brendshme të menaxhuar nga Xabi Alonso dhe nuk ka ndërhyrë, duke e konsideruar situatën të zgjidhur pasi lojtarët festuan fitoren pas ndeshjes.
“Vinicius? Do ta shijojmë dhe pastaj do të flasim, sigurisht,” deklaroi trajneri i Real Madridit, Xabi Alonso, duke treguar se situata është në duart e tij dhe të ekipit.
Klubi mbetet neutral ndaj polemikës për zëvendësimin e brazilianit, duke e parë reagimin e tij si një përgjigje ndaj frustrimit për një vendim teknik që nuk ishte i pritshëm në atë moment të ndeshjes.
Në asnjë rrethanë, bordi i Real Madridit nuk do të ndërhyjë në këtë çështje që ka të bëjë vetëm me trajnerin dhe lojtarin. Pas ndeshjes, Vinicius dhe Xabi, së bashku me pjesën tjetër të ekipit, shtrënguan duart dhe festuan fitoren, duke e bërë situatën të përfunduar.
Megjithatë, klubi nuk e aprovon sjelljen e sulmuesit. Ata e konsiderojnë reagimin e tij “të panevojshëm” dhe shpresojnë që ai të nxjerrë mësim nga situata. “Ai është kapiteni i tretë dhe duhet të japë shembull”, theksojnë drejtuesit në Valdebebas.
Dialogu midis Xabi Alonso dhe Vinicius, i paralajmëruar nga trajneri pas ndeshjes, pritet të zhvillohet të mërkurën, pasi ekipi ka pasur dy ditë pushim. Ky bisedim do të jetë një hap i rëndësishëm për të rikthyer qetësinë dhe koordinimin brenda dhomës së zhveshjes së Real Madridit.