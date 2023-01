Real Madridi do të nënshkruajë me një sulmues rezervë sezonin e ardhshëm Real Madridi janë në kërkim të një sulmuesi. Sipas ‘AS’, Real Madridi do të kërkojë të nënshkruajë me një sulmues rezervë verën e ardhshme, transmeton lajmi.net. Gjigantët spanjollë kanë nënshkruar një kontratë me Endrick, por ylli brazilian nuk do të arrijë para vitit 2024. Dhe klubit do t’i duhet një zëvendësues për Karim Benzema. ‘Los…